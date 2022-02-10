СБУ Украины задержала белорусского диверсанта

Украинские силовики задержали жителя Киева, который планировал совершить теракт и поджечь машину возле здания одной из столичных общественных организаций

Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, мужчину завербовали сотрудники «белорусских госструктур».

В ходе расследования установлено, что «диверсант» запугивал представителей СМИ и иностранных граждан, оставляя надписи с угрозами возле их офисов и сообщая о ложном минировании. Кроме того, задержанный организовывал несанкционированные митинги около зарубежных диппредставительств.

По предварительным данным, целью задержанного было «расшатывание внутриполитической обстановки в Украине и дискредитация государства перед странами ЕС и гражданами Республики Беларусь».

Следствие утверждает, что мужчину завербовали в анонимной группе Telegram. Для координации с ним связывались через российские почтовые сервисы. «Подрывную деятельность» жителю Киева оплачивали из-за границы.

Задержанный обвиняется в госизмене и террористическом акте.