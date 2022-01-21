Лукашенко назвал руководство Украины непредсказуемым и неадекватным

Лукашенко сегодня заявил, что границу с Украиной надо надежно защитить, объяснив это непредсказуемостью и неадекватностью руководства Украины.

"С болью в сердце мы наблюдаем все то, что творится в Украине. Ее нынешнее политическое руководство, находясь под внешним управлением, ведет порой себя непредсказуемо и неадекватно. Поэтому на этот случай - непредсказуемости, неадекватности, - и на случай, не дай бог, военных действий нам надо определяться. Почти полторы тысячи километров южной границы Беларуси и Украины - это немалая протяженность. Чего бы нам ни стоило, нам надо не просто видеть, что будет происходить и происходит на этой границе, ее надо надежно защитить", - заявил Лукашенко на совещании по укреплению военной безопасности Беларуси в лесах Лунинецкого района.

"Мы не представляли, что спустя несколько десятков лет после окончания Великой Отечественной войны по центральным улицам Киева, других городов будут маршировать молодчики с фашистской свастикой. Это для нас неприемлемо, потому что мы никогда не забудем все то, что творилось на нашей территории. В конце концов, мы помним Хатынь, помним, что произошло. И не только, что произошло, а кто творил там эти бесчинства. Это тоже одна из причин, почему мы вынуждены сегодня реагировать здесь, на юге нашей страны, на ту ситуацию, которая складывается", - добавил он.

"Мы хорошо представляем, как на это ответить. Это сегодня. Нам надо спрогнозировать ситуацию на будущее: что будет завтра и послезавтра. Поэтому мудрая поговорка "Хочешь мира - готовься к войне". Жестокая, но такая мужская. Мы должны предпринимать все для того, чтобы нас не могли застать врасплох, и чтобы в нужный момент мы могли ответить. Абсолютно убежден, что вы, люди в погонах, знаете, что надо делать»…