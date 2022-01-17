Последнее обновление: 17.01.2022 21:24

СБУ считает провокационными заявления Лукашенко о военном контингенте у границ Беларуси

Служба безопасности Украины назвала провокационными заявления Лукашенко о якобы наращивании украинского военного контингента у границы с Беларусью.

"Служба безопасности Украины, министерство обороны, Вооруженные силы Украины и другие органы государственной власти принимают ряд необходимых мер в рамках своих полномочий, чтобы не допустить дестабилизацию ситуации в государстве, в том числе в информационной сфере. Отдельно подчеркиваем: манипулятивные заявления прокремлевских политиков и представителей государств-сателлитов РФ о якобы наращивании Украиной вблизи собственной границы "националистов-радикалов", которые якобы являются "похлеще, чем натовские военнослужащие" не соответствуют действительности, являются политической манипуляцией", - сказал в понедельник спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии изданию "Украинская правда".

Комментарий последовал после заявления Лукашенко о том, что "Украина продолжает наращивать силы, сосредоточивая подразделения Национальной гвардии из "националистов-радикалов", которые "похлеще, чем натовские военнослужащие".

Лукашенко также сказал, что Украина проводит спецоперация "Полесье" у белорусской границы, при этом в приграничье выведено до 10 тыс. военнослужащих.

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