Лукашенко: Если нацики в Украине не устоят провокацию, войны не будет

Лукашенко назвал условие, которое, по его мнению, позволит избежать от настоящей войны с Украиной.

«Все на слуху. Военные, военные, военные… Может, говорят, где-то переборщили с этими терминами военными. Ну а что нам, молчать? Чтобы потом, если вдруг что-то случится, народ нам скажет: а где ж вы были, почему нам не говорили? Поэтому я даже, анализируя свои шаги и поступки, часто думаю: может быть, мы излишне людям об этом говорим? А как не говорить, если вокруг такая ситуация складывается? Я просто убежден, что никакой горячей войны не будет», - заявил Лукашенко.

«Уж слишком мы привыкли к комфорту. А из зоны комфорта вылезти и начать воевать… Поэтому я не думаю. Если обезумевшие какие-то там нацики в Украине не устроят провокацию, воевать не будем, мы не подошли к этой войне", - добавил он.

Вместе с тем пенсионер он убежден, что людям о складывающейся ситуации говорить надо: "Чтобы они понимали, что в любой момент…"

"Они же нас щупают: то вертолет залетит, то самолет, то беспилотник. Я уже не говорю о том, что там люди переходят через границу и так далее. Поэтому не только война идет в средствах массовой информации и экономическая война против нас развязана. Это гибридная война после этого мятежа»…