Мэр Днепра ответил на ноту МИД РБ и возмущение посольства в Киеве

Мэр украинского города Днепра Борис Филатов все-таки отреагировал на возмущение посольства Беларуси в Украине, а заодно и на ноту МИД РБ

Власти Днепра 9 февраля сменили вывешенный у мэрии на «Аллее многонационального города» как символ белорусской общины государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый. Мэр города объяснил это решение протестом против антиукраинских высказываний Александра Лукашенко.

Посольство Беларуси в Киеве призвало Филатова к диалогу, а сегодня МИД Беларуси направил Украине ноту протеста.

«Белорусская сторона рассматривает произошедшее как циничное проявление недружественного отношения к суверенной белорусской нации и акт государственного вандализма со стороны властей Украины, грубейшим образом нарушающий основополагающие принципы международного права, — принцип суверенного равенства государств и принцип невмешательства во внутренние дела государств — а также нормы международных отношений, принятые в цивилизованном мире, дипломатической и протокольной практике», — заявил МИД Беларуси.

Ведомство Макея потребовало от украинской стороны вернуть госфлаг на место, официально извиниться, провести проверку «осквернения символов иностранного государства» и сообщить о ее результатах, не допускать подобного в будущем.

«Понимаете, мы живем в свободной стране. У нас, в отличие от Беларуси, президент не назначает градоначальников. Более того, мы нашему президенту не подчиняемся. Мы — отдельная ветвь власти. Мы — местное самоуправление. Мы можем не любить нашего президента, спорить с ним и даже ругаться. Но мы не дадим его оскорблять руководителям других государств и иностранным гражданам. Потому, что он — наш президент. Мы его сами себе выбрали. Хороший он или плохой», - написал сегодня Филатов.

«Да, в нашей стране — масса проблем, но в ней легко дышать. У нас каждый гражданин может выйти к мэрии с плакатом: «Боря, когда ты уже сдохнешь?», и ему за это ничего не будет. Его не побьют палкой ОМОНовцы и его не посадят в камеру. Да, безусловно, Боре такие плакаты могут не нравиться, но демократия Боре нравится больше», - продолжил мэр Днепра.

По его мнению, горожане могут вывешивать у мэрии любые флаги, кроме запрещенных, это их право, и власти Днепра им не указ.

«Мы гордимся тем, что мы живем в свободной стране. И готовы ее защищать. Хотя это, наверное, вам точно не понять. Ни в России, ни в Беларуси», - заключил Филатов.