Последнее обновление: 03.02.2022 15:04

Украина отвергла обвинения Беларуси в использовании беспилотника на границе

Украина отрицает использование беспилотного летательного аппарата (БЛА) на границе с Беларусью, назвав такое обвинение белорусских властей "провокацией".

Соответствующее заявление опубликовал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в четверг в Facebook.

«Очередная провокация властей Беларуси. На смену мифическим «тоннам оружия» пришли «беспилотники». Украина не использовала БПЛА», - заявил Николаенко.

«Призываем Минск не подыгрывать дестабилизирующим действиям России. Мир на границе Беларуси и Украины отвечает интересам всего региона», - подчеркнул он.

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