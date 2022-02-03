Украина отвергла обвинения Беларуси в использовании беспилотника на границе

Украина отрицает использование беспилотного летательного аппарата (БЛА) на границе с Беларусью, назвав такое обвинение белорусских властей "провокацией".

Соответствующее заявление опубликовал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в четверг в Facebook.

«Очередная провокация властей Беларуси. На смену мифическим «тоннам оружия» пришли «беспилотники». Украина не использовала БПЛА», - заявил Николаенко.

«Призываем Минск не подыгрывать дестабилизирующим действиям России. Мир на границе Беларуси и Украины отвечает интересам всего региона», - подчеркнул он.