Военный эксперт Егор Лебедок уволен из Академии наук РБ

Белорусские власти уволили работавшего в Национальной академии наук Егора Лебедка, хорошо известного в медийном поле военного эксперта.

О своем увольнении Егор Лебедок сообщил в Facebook, разместив свое CV.

Согласно CV, с 2016 по 2022 годы Егор Лебедок работал заведующий лабораторией оптико-электронного приборостроения (организация и выполнение научных исследований и разработки перспективных приборов) в ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника».

До этого военный эксперт с 2008 по 2015 годы работал младшим научным сотрудником, замзаведующего лабораторией оптической голографии (научные исследования) в Институте физики НАН Беларуси.

«Ищу работу в Беларуси, открыт для разных предложений», - сообщает Егор Лебедок.