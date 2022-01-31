Последнее обновление: 31.01.2022 18:41

Военный эксперт Егор Лебедок уволен из Академии наук РБ

Белорусские власти уволили работавшего в Национальной академии наук Егора Лебедка, хорошо известного в медийном поле военного эксперта.

О своем увольнении Егор Лебедок сообщил в Facebook, разместив свое CV.

Согласно CV, с 2016 по 2022 годы Егор Лебедок работал заведующий лабораторией оптико-электронного приборостроения (организация и выполнение научных исследований и разработки перспективных приборов) в ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника».

До этого военный эксперт с 2008 по 2015 годы работал младшим научным сотрудником, замзаведующего лабораторией оптической голографии (научные исследования) в Институте физики НАН Беларуси.

«Ищу работу в Беларуси, открыт для разных предложений», - сообщает Егор Лебедок.

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