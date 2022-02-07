Последнее обновление: 07.02.2022 18:11

Мининформ Беларуси заблокировал сайт «Газеты Слонимской»

Мининформ Беларуси заблокировал сайт «Газеты Слонимской»за распространение «запрещенной» информации.

Печатные версии «Газеты Слонимской» и газеты «Отдушина» перестала выходить в ноябре 2020 года после обысков в офисе редакции.

В минувшие выходные Мининформ заблокировал сайт «Флагштока» после публикации о том, что на заброшенном аэродроме стратегической авиации СССР под Гомелем замечено большое количество военной техники. Официально этот объект не указывался в сообщениях о совместных учениях России и Беларуси.

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