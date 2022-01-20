Последнее обновление: 20.01.2022 12:43

Власти Беларуси признали экстремистскими соцсети BYPOL

Белорусские власти объявили экстремистскими интернет ресурсы объединения бывших силовиков BYPOL, следует из решения суда Железнодорожного района Гомеля от 12 января 2022 года.

В частности, экстремистскими признаны сайты bypol.org и Единая книга регистрации преступлений, страница в osb.bypol в Instagram, страница BYPOL NEWS в «Одноклассниках», а также Youtube-канал «BYPOL – объединение силовиков Беларуси».

Ранее, власти объявили экстремистским телеграм-канал объединения.

Группа граждан, объединенных посредством интернет-ресурсов BYPOL / мобилизационный план «Перамога», и вовсе признана экстремистским формированием.

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