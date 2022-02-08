В Беларуси заблокированы сайты за «призывы» к срыву референдума

Генпрокуратура Беларуси заблокировала доступ к двум сайтам, «публикующим призывы к срыву референдума».

«По постановлениям прокурора Витебской области ограничен доступ к интернет-сайтам «zubr.media» и «xx2022.org», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

«Установлено, что на этих ресурсах размещались: недостоверные сведения о запланированном в феврале 2022 года в Республике Беларусь референдуме; призывы к порче бюллетеней во время голосования. Материалы мотивировали граждан Республики Беларусь к противоправному поведению, дискредитировали органы государственной власти и в целом Республику Беларусь», - объясняет свое решение ведомство.