Лагерь мигрантов на границе Беларуси и Польши уже пуст

На белорусско-польской границе на переходе Кузница собирается все больше мигрантов, поскольку белорусские пограничники приводят к переходу между странами все больше людей.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Польши, пишет УНН.

“Лагерь, в котором до сих пор находились мигранты, уже пуст. Находившиеся там люди переместились к пограничному переходу. Марш мигрантов прошел под контролем белорусских служб”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что "последовательные группы мигрантов направляются белорусскими службами до пограничного перехода в Кузнице". Так, отмечается, что белорусские службы привозят к пограничному переходу в Кузнице все больше групп мигрантов.

Большая колонна мигрантов подошла к пограничному переходу “Брузги” (с польской стороны "Кузница") на белорусско-польской границе, и там началась давка.

В свою очередь пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарин сообщил, что белорусские пограничники собрали на погранпереходе около 3,5 тыс. мигрантов.

"По данным польской полиции, на закрытом пограничном переходе в Кузнице белорусы собрали около 3,5 тыс. мигрантов", - сообщил Жарин. - "Это контролируемая Беларусью эскалация событий на границе с Польшей", - утверждает Жарын.

Полиция Польши информировала также, что в группе есть женщины и дети, но состоит она в основном из мужчин. "Польские службы находятся в полной готовности", - заверили полицейские.