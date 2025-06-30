Иран не намерен прекращать обогащение урана и назвал условия для переговоров с США

Иран не откажется от обогащения урана, а переговоры невозможны до тех пор, пока США не прекратят диктовать свои условия. Об этом в эфире CBS News сообщил постоянный представитель Ирана в ООН Амир-Саид Иравани.

Он заявил, что угрожать верховному лидеру Ирана убийством – это грубое нарушение международного права. Однако, несмотря на это и атаку США по ядерным объектам, Иран все еще готов к переговорам о ядерной программе и считает, что без них не будет разрешен любой спор.

Но Иравани отметил, что переговоры – это "процесс взаимных уступок".

"Безоговорочная капитуляция – это не переговоры. Это диктовка политики по отношению к нам. Если они готовы к переговорам, ото и мы готовы. Но если они хотят нам диктовать, то никакие переговоры с невозможны", – сказал он.

Посол подчеркнул, что обогащение урана – это "неотъемлемое право" Ирана и страна хочет его реализовать, чтобы сохранить "мирную ядерную деятельность".

"Я думаю, что обогащение никогда не прекратится", – заявил Иравани.