Следственный комитет Беларуси проводит проверку в пункте пропуска «Брузги» после сообщений о применении польскими пограничниками специальных средств для предотвращения атаки мигрантов на границу Польшу.

«Следственный комитет Беларуси проводит проверку по факту применения специальных средств и боеприпасов в отношении безоружных граждан и причинения им телесных повреждений на территории белорусско-польской границы в пункте пропуска «Брузги», - говорится в сообщении СК.

«Среди пострадавших есть женщины и дети. В момент применения светошумовых гранат и водометов сопредельным государством, пострадавшие находились, в том числе, на территории Республики Беларусь»,- утверждает СК.

В сообщении сказано, что начат осмотр места происшествия на территории РБ, проводится работа с пострадавшими, фиксируется обстановка на месте происшествия.