Германия и Израиль планируют создать "киберкупол"

Германия намерена создать совместный германо-израильский центр киберисследований. Об этом заявил в воскресенье министр внутренних дел Германии Александр Добриндт.

Добриндт, которого в прошлом месяце назначил новый канцлер Германии Фридрих Мерц, прибыл в Израиль в субботу, передает Reuters.

"Военная оборона сама по себе не является достаточной для этого поворотного момента в безопасности. Значительное совершенствование гражданской обороны также необходимо для укрепления наших общих оборонительных возможностей. Израиль опережает нас, особенно в сферах киберзащиты и гражданской обороны. Мы тоже должны быть более готовы к новым угрозам ", - заявил Добриндт во время визита в Израиль.

В интервью телеканалу Welt TV глава МВД назвал новую систему "комбинацией военной и гражданской защиты", в рамках которой в том числе предполагается совместная с Израилем разработка системы обороны от атак дронов и развитие системы убежищ и оповещения.

Добриндт отметил, что на нынешнем этапе нужны не новые бетонные бункеры, а "защитные комнаты в общественных учреждениях", быстрый доступ к которым должен быть обеспечен для всех граждан благодаря цифровым технологиям. Например, мобильным приложениям, которые развиты в Израиле.

В комментарии для газеты Bild немецкий министр добавил, что сотрудничество с Израилем будет расширено и на уровне спецслужб. Так, германская Федеральная разведывательная служба (BND, внешняя разведка) будет работать с израильской "Моссад".