В Беларуси назначен новый министр промышленности

Лукашенко сегодня сменил министра промышленности. Им стал Андрей Кузнецов, который до этого проработал в министерстве в должности зама.

Александр Ефимов данный пост покидает и идет руководить Амкодором.

Кроме того, Лукашенко согласовал назначения руководителей республиканских органов государственного управления.

Владимир Наумович согласован первым заместителем министра архитектуры и строительства. Ранее он был замминистра экономики.

Максим Лысенко согласован на должность первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. До этого он был председателем Дзержинского райисполкома.

Владимир Долженков займет должность заместителя министра образования (вопросы административно-хозяйственной деятельности). Ранее он работал начальником бюджетно-финансового управления Государственного пограничного комитета.

Юлия Шапкина согласована на должность замминистра связи и информатизации (возглавляла в Минсвязи управление координации отраслевых проектов информатизации).

Олег Токун Валерьевич станет замминистра труда и социальной защиты (был должности замначальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства).

Сергей Качан согласован на должность заместителя министра финансов. До этого он был начальником главного государственного казначейства Министерства финансов.

Ирина Степуро вступит в должность заместителя министра юстиции.

Глава Администрации «Великого камня» Александр Ярошенко станет заместителем госсекретаря — членом Постоянного комитета Союзного государства.