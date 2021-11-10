Польша рассматривает возможность полного закрытия границы с Беларусью из-за кризиса с мигрантами.

Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши, передает ТАСС.

Польская погранстража только за минувшие сутки предотвратила 599 попыток нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу, задержав за помощь беженцам трех человек, включая одного гражданина РФ.

Во вторник пограничная охрана информировала о 309 попытках незаконного проникновения на польскую территорию. Рекордное число в этой статистике было зафиксировано месяц назад - тогда предотвратили 739 попыток.

В понедельник несколько тысяч мигрантов подошли к польской границе со стороны Беларуси в районе погранперехода «Кузница». Некоторые из них попытались демонтировать заграждение из колючей проволоки, сотрудники польских силовых структур применили слезоточивый газ. После неудавшейся попытки преодолеть границу мигранты разбили палаточный городок.

Согласно оценкам пограничной охраны Польши, сейчас в непосредственной близости от польской границы находятся от 2 до 4 тыс. человек, которые стремятся попасть на территорию Евросоюза. Периодически они предпринимают попытки штурма границы. За минувшие сутки таких попыток было несколько, две удались, но несколько десятков прорвавшихся на польскую территорию человек удалось задержать.