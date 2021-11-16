Последнее обновление: 16.11.2021 13:10

В Польше не верят в войну с Беларусью с применением оружия

Лидер правящей в Польше партии "Закон и Справедливость" вице-премьер Ярослав Качиньский считает, что войны с Беларусью, скорее всего, не будет.

Об этом он заявил во вторник в интервью Польскому радио, комментируя кризис на польско-белорусской границе, передает ТАСС.

"У нас уже есть гибридная война, но войны с применением оружия пока, скорее, нет на горизонте. Я использую это слово - "скорее" - потому, что мы имеем дело с непредсказуемым противником", - сказал он.

Тем временем, минобороны Польши обвинило белорусские службы в разрушении забора на границе, чтобы облегчить мигрантам ее переход.

"Белорусские службы под покровом ночи разрушают забор, чтобы мигранты могли нелегально пересечь границу", - заявили в Минобороны.

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