Евросоюз продлил экономические антироссийские санкции еще на полгода

Евросоюз продлил экономические санкции против России еще на полгода - до 31 января 2026 года.

Как сообщается на сайте Совета Европы, санкции "состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения на торговлю, финансы, энергетику, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши".

Они также охватывают "запрет на импорт или перевалку морской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, систему SWIFT для ряда российских банков и приостановление вещательной деятельности и лицензий в Европейском союзе нескольких российских СМИ".

Кроме того, конкретные меры позволяют ЕС противодействовать обходу санкций, сказано в сообщении.

По оценке Совета Евросоюза, "целесообразно сохранять в силе все меры, введенные ЕС, и при необходимости принимать дополнительные меры".

Санкции были введены в 2014 году, а с начала вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Евросоюз принял 17 новых санкционных пакетов.

Европейская комиссия предложила 18-й пакет 10 июля, однако пока что он не был принят, так как Словакия не поддержала предложенные меры.

В правительстве Германии рассчитывают, что новый пакет удастся принять на этой неделе, передает Reuters.

«Этот вопрос будет поднят на уровне послов и вновь рассмотрен после того, как (Европейская) комиссия посетит Словакию позже на этой неделе», - приводит агентство слова представителя немецкого правительства.