Последнее обновление: 16.11.2021 13:10

СМИ сообщают об обострении ситуации на белорусско-польской границе

В СМИ и соцсетях появились сообщения об обострении ситуации на белорусско-польской границе, по времени совпавшем с проводимым в Минске совещании на тему миграционного кризиса.

В частности, говорится, что мигранты пытаются прорвать ряды польских силовиков, защищающих границу. Мигранты забрасывают польских пограничников камнями, атакуют бревнами на самом защищенном участке границы.

В ответ летят взрывпакеты, светозвуковые гранаты, применяются водометы и распыляется слезоточивый газ. Сообщается о применении оружия с польской стороны в воздух. Стрельба ведется для предотвращения прорыва мигрантов.

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