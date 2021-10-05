В мире число заражений коронавирусом превысило 236,16 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 236165564 (+435248 за сутки) по данным Worldometer на 6:05 5 октября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4822761 (+6639) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18114988 (-190293) человек, из них 85991 (-957) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 213227815 (+618902) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 44679603 (+72947) случаями заражения, Индия – 33851005 (+16762), Бразилия – 21478546 (+10425), Великобритания – 7934936 (+35077) и Россия – 7612317 (+25781). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 72947, Великобритания – 35077, Турция – 28810, Россия – 25781, Индия – 16762. Беларусь (1872) – на 25 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 722260, Бразилия – 598185, Индия – 449283, Мексика – 278801 и Россия – 210801. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 883, США – 674, Индия – 254, Турция – 248, Иран – 238. Беларусь – на 52 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 545843 случая заражения коронавирусом и 4200 смертей.