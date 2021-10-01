В мире число заражений коронавирусом превысило 234,59 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 234595913 (+526105 за сутки) по данным Worldometer на 8:44 1 октября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4798291 (+9916) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18409409 (+10941) человек, из них 88638 (-1931) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 211388213 (+505248) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 44314424 (+113922) случаями заражения, Индия – 33765488 (+27300), Бразилия – 21427073 (+27527), Великобритания – 7807036 (+36480) и Россия – 7511026 (+23888). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 113922, Великобритания – 36480, Турция – 29104, Бразилия – 27527, Индия – 27300. Беларусь (1989) – на 35 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 716847, Бразилия – 596800, Индия – 448372, Мексика – 276972 и Россия – 207255. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1812, Россия – 867, Бразилия – 637, Мексика – 596, Индия – 282. Беларусь – на 58 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 538086 случаев заражения коронавирусом и 4143 смерти.