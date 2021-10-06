В мире число заражений коронавирусом превысило 236,59 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 236593653 (+428089 за сутки) по данным Worldometer на 5:24 6 октября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4831604 (+8843) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18040210 (-74778) человек, из них 85299 (-692) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 213721839 (+494024) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 44781200 (+94811) случаями заражения, Индия – 33870385 (+19380), Бразилия – 21499074 (+20528), Великобритания – 7967985 (+33869) и Россия – 7637427 (+25110). Беларусь – на 52 (+1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 94811, Великобритания – 33869, Турция – 29802, Россия – 25110, Бразилия – 20528. Беларусь (1978) – на 29 (-4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 724728, Бразилия – 598871, Индия – 449568, Мексика – 279104 и Россия – 211696. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1811, Россия – 895, Бразилия – 686, Украина – 317, Мексика – 303. Беларусь – на 60 (-8) месте.

В Беларуси официально подтверждены 547826 случаев заражения коронавирусом и 4212 смертей.