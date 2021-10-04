В мире число заражений коронавирусом превысило 235,73 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 235730316 (+295569 за сутки) по данным Worldometer на 8:21 4 октября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4816122 (+4281) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18305281 (-74147) человек, из них 86948 (-535) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 212608913 (+365435) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 44518437 (+26933) случаями заражения, Индия – 33834243 (+21684), Бразилия – 21468121 (+9004), Великобритания – 7900680 (+30439) и Россия – 7586536 (+25769). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Великобритания – 30439, Турция – 27351, США – 26933, Россия – 25769, Индия – 21684. Беларусь (1899) – на 27 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 719933, Бразилия – 597986, Индия – 449029, Мексика – 278590 и Россия – 209918. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 890, Мексика – 614, США – 259, Бразилия – 237, Иран – 229. Беларусь – на 51 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 543976 случаев заражения коронавирусом и 4188 смертей.