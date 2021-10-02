В мире число заражений коронавирусом превысило 235,09 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 235091544 (+495631 за сутки) по данным Worldometer на 8:52 2 октября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4806121 (+7830) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18438588 (+29179) человек, из них 88398 (-240) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 211846835 (+458622) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 44443405 (+120876) случаями заражения, Индия – 33789398 (+23910), Бразилия – 21445651 (+18578), Великобритания – 7841625 (+35577) и Россия – 7535548 (+24522). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 120876, Великобритания – 35577, Турция – 28873, Россия – 24522, Индия – 23910. Беларусь (1993) – на 33 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 718984, Бразилия – 597292, Индия – 448605, Мексика – 277505 и Россия – 208142. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1821, Россия – 887, Мексика – 533, Бразилия – 492, Иран – 235. Беларусь – на 53 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 540079 случаев заражения коронавирусом и 4159 смертей.