В мире число заражений коронавирусом превысило 238,02 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 238021172 (+447989 за сутки) по данным Worldometer на 8:59 9 октября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4857748 (+8051) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 17993833 (-67515) человека, из них 83243 (-802) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 215169591 (+507453) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 45135620 (+106298) случаями заражения, Индия – 33934335 (+19870), Бразилия – 21550730 (+18172), Великобритания – 8081300 (+36060) и Россия – 7717356 (+27246). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 106298, Великобритания – 36060, Турция – 30201, Россия – 27246, Индия – 19870. Беларусь (1995) – на 35 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 732477, Бразилия – 600493, Индия – 450408, Мексика – 281121 и Россия – 214485. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1937, Россия – 936, Бразилия – 628, Мексика – 514, Румыния – 357. Беларусь – на 53 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 553795 случаев заражения коронавирусом и 4259 смертей.