В мире число заражений коронавирусом превысило 234,06 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 234069808 (+512550 за сутки) по данным Worldometer на 6:27 30 сентября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4788375 (+9503) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18398468 (-1196) человек, из них 90569 (-905) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 210882965 (+504243) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 44199496 (+123276) случаями заражения, Индия – 33738188 (+23139), Бразилия – 21399546 (+17756), Великобритания – 7771294 (+36722) и Россия – 7487138 (+22430). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 123276, Великобритания – 36722, Турция – 29386, Индия – 23139, Россия – 22430. Беларусь (1993) – на 34 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 713953, Бразилия – 596163, Индия – 448090, Мексика – 276376 и Россия – 206388. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2190, Россия – 857, Мексика – 700, Бразилия – 643, Индия – 309. Беларусь – на 58 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 536097 случаев заражения коронавирусом и 4129 смертей.