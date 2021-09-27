ВОЗ набирает новую команду для исследования происхождения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновит расследование происхождения коронавируса SARS-CoV-2 с новой группой ученых из примерно из 20 человек, в том числе специалистов лабораторной безопасности, биозащиты и генетики, а также экспертов болезней животных.

Планируется, что исследования будут проходить в Китае и других странах, , сообщает The Wall Street.

ВОЗ объявила о новом этапе расследования через несколько месяцев после того, как с китайского Ухань вернулась первая группа исследователей. Специалисты представили четыре версии появления SARS-CoV-2, наиболее вероятной из которых назвали версию о передаче коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. При этом возможность утечки вируса из лаборатории в Ухане в ВОЗ назвали “крайне маловероятной”.

Новая группа поможет ВОЗ искать данные, необходимые для предотвращения будущих вспышек инфекции, а также установить, влияет ли на поведение человека на возникновение новых болезней. В рамках этой миссии эксперты займутся расследованием причин нынешней пандемии, в том числе изучат, возможно искусственное происхождение коронавируса, отмечает УНН.

Ожидается, что участники новой группы будут выбраны до конца этой недели. Однако пока неизвестно, получит ли команда разрешение на работу в Китае. В заявлении министерства иностранных дел страны говорится, что Пекин “всесторонне сотрудничал” с командой, которая проводила первое исследование.