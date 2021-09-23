Сотрудница Департамента охраны МВД РБ осуждена за оскорбление сотрудника милиции

Бывшая сотрудница Департамента охраны МВД РБ Ольга Шукалович была осуждена 22 сентября в Мозыре за оскорбление сотрудника милиции из Бобруйска (ст. 369 УК РФ).

Женщина опубликовала в соцсетях негативный комментарий под фотографией сотрудника, передает правозащитный центр «Весна». По ходатайству прокурора слушание проходило в закрытом режиме.

Ольга Шукалович была уволена после задержания и допроса представителями службы безопасности МВД.

В ходе судебного разбирательства сторона обвинения просила приговорить Ольгу к двум годам лишения свободы без направления в учреждение открытого типа, а также выплатить потерпевшему материальную компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей. Мобильный телефон как средство совершения преступления изымается в доход государства.

Судья Новикова поддержал обвинение и приговорила Шукалович к двум годам «домашней химии».