Последнее обновление: 27.09.2021 20:56

Задержан инженер-конструктор «Нафтана»

Сотрудники силовых ведомств задержали инженер-конструктора ОАО «Нафтан» Александра Болонкина, сообщает правозащитный центр «Весна».

«Александр был задержан около 13:00 после обыска на рабочем месте. Он является заместителем председателя первичной организации Белорусского независимого профсоюза Нафтана», - говорится в сообщении правозащитников.

Накануне, власти России передали КГБ Беларуси бывшего юрисконсульта «Нафтана» Александра Капшуля, который был вывезен в Минск с российско-украинского погранперехода «Троебортное».

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