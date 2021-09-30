Добкин призвал сотрудников EPAM к благоразумию в связи с перестрелкой на Якубовского

Совладелец EPAM Аркадий Добкин призвал сотрудников сохранять благоразумие после перестрелки в Минске, одним из участников и жертв которой стал сотрудник компании Андрей Зельцер.

«Не имея пока официально подтверждённой информации, мы можем в то же время обоснованно полагать, что одним из погибших был сотрудник нашей компании, Андрей Зельцер. Мы понимаем, что это может быть нелегко, но единственное, о чём бы мы хотели просить всех нас тут — это сохранять очень необходимое сейчас благоразумие во всём: в поступках, действиях, словах. Пожалуйста, не вступайте в непродуктивный обмен мнениями или неподтверждёнными фактами как внутри наших корпоративных, так и во внешних социальных каналах и медиа», - пишет Добкин в письме, текст которого опубликовал dev.by.

Трагедия произошла днём 28 сентября в многоэтажном доме по ул. Якубовского в Минске. Подробности известны из сообщения на сайте КГБ: во время рейда «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности» жилец квартиры открыл огонь из ружья по сотрудникам органов; один из сотрудников КГБ был смертельно ранен; жильца квартиры застрелили. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).

На видео, которое распространили госСМИ, многие узнали сотрудника EPAM Андрея Зельцера.

Генпрокуратура провела проверку по факту применения огнестрельного оружия сотрудниками КГБ, повлекшего смерть сотрудника EPAM Андрея Зельцера.

В заключении Генпрокуратуры сказано, что Андрей Зельцер обоснованно подозревался в совершении особо опасных преступлений, связанных с терроризмом; обыск в его квартире был санкционирован заместителем генпрокурора; сотрудники КГБ применили оружие в соответствии с законодательством.