Власти арестовали членов забастовочного комитета «Гродно Азот»

Белорусские силовики арестовали нескольких рабочих и членов забастовочного комитета ОАО «Гродно-Азот», сообщает правозащитный центр «Весна».

«Вчера был задержан мой заместитель Валентин Цераневич, а сегодня его жена уволена за следственные действия», - сообщил Андрей Ханевич, председатель первичной организации независимого профсоюза «Гродно Азот».

"На выходных были задержаны работники "Гродно Азота" Андрей Погерило и Владимир Журавко, они находятся в ИВС", - говорится в сообщении центра.

Погерило и Журавко работали в одном из основных цехов завода - "Аммиак-3". Кроме того, задержан аппаратчик этого же цеха Сергей Шелест.

22 сентября забастовочный комитет подтвердил информацию о задержании работников «Аммиак-3» Григория Рубана и Дмитрия Ильющенко, а также машиниста цеха «Карбамид-2» Алексея Сидора.