СК Беларуси пригрозил участникам протестов: Доберемся до каждого

Следственный комитет Беларуси в лице его зампреда пригрозил добраться до каждого участника протестов в стране и предложил всех участникам прошедших после президентских выборов протестов против фальсификации и насилия явиться с повинной.

"У тех, кто принимал участие в массовых беспорядках, есть шанс явиться добровольно и признаться. К каждому следствие подойдет индивидуально, в том числе и по применению меры пресечения. Если человек добровольно пришел и раскаялся, рассказал, что участвовал в такой ситуации, естественно, это будет учтено. Законом такая возможность предусмотрена", - заявил зампред СК Олег Шандарович.

«Если речь идет не о тяжких составах преступления, такие тоже есть среди так называемой протестной категории дел, человек может быть освобожден от уголовной ответственности. Это рабочий механизм, который может использоваться для минимизации последствий за совершенное преступление. В соответствии со ст.69 УК человек может рассчитывать на снижение срока или размера наказания как минимум на половину от возможного", - сказал представитель СК.

"Многие узнают себя на видео, которое мелькает в интернете, по телевидению. С этим видео мы также работаем. Доберемся до каждого. Не стоит рассчитывать, что эти уголовные дела мы забросим и забудем. С каждым месяцем появляются все новые технические возможности. Вкупе с пресловутой системой видеонаблюдения это позволяет идентифицировать личность. Мы можем "выпотрошить" любой гаджет, в том числе информацию, которая была удалена", - пригрозил Шандарович.