Белорусские силовики и спецслужбы не могут найти убийцу Романа Бондаренко

Генпрокуратура Беларуси приостановила расследование уголовного дела по факту смерти Романа Бондаренко, избитого на площади Перемен в Минке.

Об этом сообщает Наша Нива.

«Генпрокуратура приостановила уголовное дело... Формальная причина – в связи с невозможностью установить личность, причастную к преступлению. Дело было возбуждено по факту нанесения тяжких телесных повреждений здоровью, из-за которых Роман скончался», - сообщило издание.

Трагедия случилась в ноябре 2020 года. Роман Бондаренко был задержан на площади Перемен после конфликта с людьми, срезавших БЧБ ленточки. Позже он из Центрального РОВД был доставлен в реанимацию больницы скорой помощи, где скончался. На похороны Бондаренко пришли тысячи минчан.

Изначально расследование проводил Следственный комитет, но вскоре дело по распоряжению Лукашенко передали в Генпрокуратуру. Сам Лукашенко заявил, что берет расследование под личный контроль…