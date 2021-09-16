Лукашенко помиловал 13 человек из «сотни Воскресенского»

Лукашенко помиловал только 13 человек из 100, включенных в так называемый список «Воскресенского», сообщила замглавы администрации Ольга Чуприс.

По ее словам, большинство из тех, кто был помилован, относятся к категории людей, «совершивших преступления посредством интернета».

«Эти лица, которые были включены в указ, они искренне раскаивались в содеянном и говорили о том, что действительно слабо понимали, что интернет способствовал совершению преступлений. Но были и те, кто совершил хулиганство или активно участвовал в массовых беспорядках. Таких тоже было несколько человек… К сожалению, я могу констатировать, что большинство из них совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения... У 9 из 13 лиц, которые попали в указ президента, были несовершеннолетние дети. Решение принималось исходя и из этого обстоятельства. Мы учитывали, что гражданам нужно вернуться в семьи», - сообщила Чуприс, которую цитирует БелТА.

Она отметила, что список Воскресенского был составлен без соблюдения критериев, которые могли бы служить основаниями для того, чтобы в полной мере говорить о помиловании включенных в него лиц. Например, около четверти человек в списке еще не имели вступивших в законную силу приговоров либо вообще не имели приговоров суда.

"Кроме того, 17 человек - это лица, которые являются злостными нарушителями режима отбывания наказания. Соответственно, это свидетельствует о том, что они не стали на путь исправления. Более десятка лиц совершили преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков или оружия, или коррупционные преступления. Часть, порядка 6 человек, являлись ранее судимыми либо совершили преступления во время отбывания наказания. Кроме того, были и те, кто отказался писать прошение о помиловании по тем или иным причинам. Соответственно, комиссией по вопросам помилования при президенте Беларуси рассматривался значительно более узкий круг лиц", - констатировала Чуприс.