Президент Польши обвинил режим Лукашенко в гуманитарном кризисе на границе

Президент Польши Анджей Дуда, выступая на проходящих во вторник общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обвинил режим Лукашенко в создании миграционного кризиса на границе между ЕС и Беларусью

По словам Дуда, белорусские власти "привозят в свою страну десятки тысяч решительно настроенных жителей государств Ближнего Востока, которых под палками полицейских заставляют пересекать границы, пытаясь спровоцировать искусственный гуманитарный кризис".

По мнению Дуды, таким образом Лукашенко хочет наказать Польшу и другие страны Балтии за поддержку белорусским гражданам в последние месяцы.

"Мы не отступим в этом кризисе, потому что мы не согласны на инструментальный подход к мигрантам, на использование их сложного положения в качестве инструмента действий, направленных против безопасности наших границ, границ, которые мы обязаны защищать, в том числе как страна ЕС", - заявил президент Польши.

Он также сказал, что в Польше "жилье и работу получили около 150 тысяч белорусов, в том числе тысячи участников протестов".