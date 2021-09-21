Последнее обновление: 21.09.2021 15:57

Польша отправляет еще 500 военных к границе с Беларусью

Польша направляет дополнительно 500 военнослужащих и спецтехнику в приграничный с Беларусью регион, чтобы укрепить его против растущего миграционного давления.

Глава пограничной службы Польши Мариуш Камински заявил, что на этой неделе к границе будут отправлены дополнительные войска и восемь специализированных машин.

"Мы должны быть готовы к любому сценарию, поэтому мы еще больше усиливаем охрану границ", - написал он в Twitter, передает DW.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий ранее заявил, что "мы имеем дело с хорошо организованной акцией, управляемой из Минска и Москвы".

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование