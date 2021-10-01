Последнее обновление: 01.10.2021 13:10

ГПК обвиняет Польшу в создании сети незаконной миграции

Польша не скрывает, что именно с ее территории оказывается содействие нелегальной миграции, утверждает Госпогранкомитет Беларуси, ссылаясь на посты Пограничной стражи Польши в Twitter.

Согласно постам, «только за последний месяц на польской территории задержано почти 100 пособников, которые оказывали содействие в пересечении польской границы, а также обеспечивали следование беженцев в страны ЕС», - говорится в сообщении пресс-службы ГПК РБ.

В ГПК также утверждают, что представители Пограничной стражи Польши, «пользуясь служебным положением и введением чрезвычайного положения в приграничных районах, ... поднимают заборы, насильственно вытесняют и просто выбрасывают людей без сознания на белорусскую территорию».

В ГПК уверены, что Польша не допускает на линию границы ни журналистов, ни правозащитников, ни даже представителей Европейского пограничного агентства Фронтекс в целях сокрытия своих незаконных действий от общественности.

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