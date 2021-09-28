Польша хочет продлить режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью

Польша хочет продолжить чрезвычайное положение на границе с Беларусью еще на 60 дней в связи с притоком нелегальных мигрантов из соседней страны.

Глава МВД Польши Мариуш Каминский сообщил в понедельник, 27 сентября, что предложит кабинета министров обратиться к президенту с просьбой о продлении режима чрезвычайного положения, передает DW.

По словам Каминского, сейчас на польско-белорусской границе сложилась серьезная ситуация. “Имел место ряд провокационных инцидентов с участием белорусских военнослужащих и попытки нарушить целостность нашей границы”, — сказал он.

В свете миграционного кризиса польские власти 2 сентября ввели на расстоянии 3 км от границы с Беларусью режим чрезвычайного положения. Первоначально предполагалось, что он продлится 30 дней. На этот период был введен запрет на любые акции в зоне действия ЧП, а также фото- и видеосъемки пограничных объектов, военнослужащих, полицейских и пограничников. Любые поездки журналистов в регионы чрезвычайного положения запрещены.

Для продолжения режима чрезвычайного положения необходимо согласие парламента.