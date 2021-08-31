Польша вводит режим ЧС в регионах на границе с Беларусью

Правительство Польши распорядилось о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Беларусью.

Об этом заявил во вторник на пресс-конференции премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

"Ситуация на границе напряженная", - сказал он. "Поэтому Совет министров постановил обратиться к президенту с просьбой о введении чрезвычайного положения на 30 дней в приграничной зоне - в части Подляского и Люблинского воеводств", - информировал он.

Решение кабмина должен утвердить президент Польши. Планируется, что оно немедленно вступит в силу.

Как пояснил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский, решение о введении режима ЧС затронет 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 - в Люблинском. В частности, оно означает запрет проведения массовых и увеселительных мероприятий.

Согласно данным МВД Польши, с начала августа было зарегистрировано более 3 тыс. попыток нелегально проникнуть в страну с территории Беларуси. В прошлом году их было 120.