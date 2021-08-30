Погранохрана Польши задержала разрушавших ограждение на границе с Беларусью

Солдаты Пограничной стражи Польши и военнослужащие задержали группу из 13 человек - 12 поляков и одного голландца, которые разрушали строящиеся заграждения на границе с Беларусью.

Об этом в воскресенье, 29 августа, представители погранслужбы сообщили в Twitter.

При этом они добавили, что "среди задержанных - Бартош К.". В соответствии с польскими законами фамилия задержанного не называется. По некоторым данным, речь может идти об активисте фонда "Открытый диалог" - Бартоше Крамеке.

Продолжаются следственные действия с целью предъявления обвинений указанной группе лиц, передает DW.

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский в Twitter охарактеризовал ситуацию на границе как "абсолютно неприемлемую". По словам министра, нарушители понесут уголовное наказание. "Мы будем реагировать на подобные действия с полной решимостью", - подчеркнул Каминьский.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак 24 августа заявил в интервью сети радиостанций Polskie Radio, что Варшава построит забор вдоль границы с Беларусью высотой 2,5 метра. Таким образом государство - член ЕС хочет защитить себя от наплыва нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Афганистана, которые проникают в страну из соседней Беларуси, отметил он.

По словам Блащака, инженеры вооруженных сил Польши уже спроектировали заградительное сооружение. Его возведение будет осуществляться военнослужащими, добавил он. Для осуществления работ к границе с Беларусью, протяженность которой превышает 400 километров, должны были быть переброшены дополнительно до 1 тыс. солдат.

В июле вдоль участка протяженностью в 130 километров была протянута колючая проволока. Забор должен стать вторым заградительным барьером.