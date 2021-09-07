Сейм Польши поддержал введение ЧП на границе с Беларусью

Решение польского правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Беларусью было поддержано большинством депутатов парламента.

За эту меру в понедельник проголосовали 247 парламентариев, 168 были против, воздержались 20, передает ТАСС.

Чрезвычайное положение будет действовать в течение 30 дней. Оно введено на участке польско-белорусской границы на отдалении 3 км от нее. Это решение затронет 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 в Люблинском. В частности, оно означает запрет на проведение массовых и увеселительных мероприятий, усиленные дежурства полиции, контроль документов. На территории, охваченной ЧП, не смогут находиться лица, которые не живут, не работают или не учатся в этих местах.

Главной причиной введения ЧП власти Польши назвали спровоцированный режимом Лукашенко миграционный кризис. По словам министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминьского, вторая причина введения чрезвычайного положения - проведение совместных белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021".