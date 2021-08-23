Последнее обновление: 23.08.2021 11:49

Польша готова предоставить помощь блуждающим вдоль границы с Беларусью мигрантам

Польша готова оказать и передать белорусским властям гуманитарную помощь блуждающим вдоль польско-белорусской границы группе мигрантов.

"С озабоченностью отмечая сложную ситуацию с группой иммигрантов, пребывающих на территории Беларуси, из гуманитарных соображений сегодня Министерство иностранных дел Республики Польша направило дипломатическую ноту Министерству иностранных дел Республики Беларусь, заявив о готовности оказать на месте материальную помощь", - говорится в заявлении МИД Польши.

"Польша обратилась с запросом к белорусской стороне о текущих потребностях, заявив о готовности оказать прямую помощь, включающую, в частности, палатки, кровати, спальные мешки, одеяла, пижамы, постельные принадлежности и средства личной гигиены, а также при необходимости продукты питания и лекарства", - сказано в сообщении.

"Учитывая серьезность ситуации, польская сторона готова немедленно отправить конвой с гуманитарной помощью. При согласии белорусской стороны въезд колонны на территорию Беларуси будет планироваться Государственным агентством стратегических резервов через ближайший пункт пропуска через границу и будет проходить по кратчайшему маршруту к месту пребывания мигрантов", - подчеркивает МИД Польши.

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