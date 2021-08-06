Число мигрантов на границе Беларуси и Польши растет каждый день

В минувший четверг польские пограничники перехватили 71 одного нелегального мигранта, пытавшегося попасть на территорию ЕС о стороны Беларуси.

«Вчера (5 августа) сотрудники Подляского пограничного отряда задержали 71 иностранца за незаконное пересечение границы из Беларуси в Польшу. У иностранцев не было при себе документов, удостоверяющих личность. Все они (23 мужчины, 15 женщин и 33 несовершеннолетних), вероятно, являются гражданами Афганистана», - говорится в сообщении на сайте Пограничной службы Польши.

«После выполнения необходимых мероприятий в присутствии переводчика иностранцы отправятся в охраняемые центры». – сказано в сообщении.

Днем ранее погранслужба Литвы сообщила о задержании 62 нелегальных мигрантов.