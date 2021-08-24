В мире число заражений коронавирусом превысило 213,34 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 213345924 (+739360 за сутки) по данным Worldometer на 10:06 24 августа 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4454131 (+9339) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 17981168 (+50945) человек, из них 112466 (+881) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 190910625 (+679076) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 38814596 (+111134) случаями заражения, Индия – 32460354 (+11385), Бразилия – 20583994 (+13103), Россия – 6766541 (+19454) и Франция – 6624777 (+5166). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 111134, Иран – 38657, Великобритания – 31914, Япония – 22285, Россия – 19454. Беларусь (918) – на 57 (-14) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 646667, Бразилия – 574944, Индия – 435051, Мексика – 253155 и Перу – 197921. Беларусь – на 83 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индонезия – 842, Россия – 776, Иран – 610, США – 406, Вьетнам – 389. Беларусь – на 61 (-5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 470635 случаев заражения коронавирусом и 3691 смерть.