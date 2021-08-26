В мире число заражений коронавирусом превысило 214,76 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 214766860 (+754118 за сутки) по данным Worldometer на 9:22 26 августа 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4477146 (+11534) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 18189709 (+152919) человек, из них 113000 (+75) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 192100005 (+589665) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 39157249 (+171737) случаями заражения, Индия – 32557767 (+46397), Бразилия – 20645537 (+30529), Россия – 6804910 (+19536) и Франция – 6673336 (+23706). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 171737, Индия – 46397, Иран – 39983, Великобритания – 35847, Бразилия – 30529. Беларусь (1357) – на 56 (+9) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 649680, Бразилия – 576730, Индия – 436396, Мексика – 254466 и Перу – 198031. Беларусь – на 83 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1287, Индонезия – 1041, Мексика – 940, Бразилия – 901, Россия – 809. Беларусь – на 63 (+4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 472852 случая заражения коронавирусом и 3712 смертей.