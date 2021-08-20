В мире число заражений коронавирусом превысило 210,87 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 210873693 (+727134 за сутки) по данным Worldometer на 10:09 20 августа 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4417858 (+11817) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 17645976 (+161246) человек, из них 108254 (+293) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 188809859 (+554071) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 38231787 (+154917) случаями заражения, Индия – 32358210 (+37312), Бразилия – 20494212 (+35991), Россия – 6684531 (+21058) и Франция – 6557356 (+23973). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 154917, Индия – 37312, Великобритания – 36572, Бразилия – 35991, Иран – 31266. Беларусь (1355) – на 56 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 643112, Бразилия – 572733, Индия – 433622, Мексика – 250469 и Перу – 197716. Беларусь – на 83 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индонезия – 1492, Бразилия – 1030, США – 967, Мексика – 940, Россия – 791. Беларусь – на 63 (-3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 465210 случаев заражения коронавирусом и 3649 смертей.