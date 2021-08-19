В мире число заражений коронавирусом превысило 210,14 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 210146559 (+736120 за сутки) по данным Worldometer на 10:42 19 августа 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4406041 (+10880) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 17484730 (+161734) человек, из них 107961 (+156) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 188255788 (+563506) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 38072656 (+158127) случаями заражения, Индия – 32320898 (+35797), Бразилия – 20458221 (+41017), Россия – 6663473 (+20914) и Франция – 6533383 (+28405). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 158127, Бразилия – 41017, Иран – 39174, Индия – 35797, Великобритания – 33904. Беларусь (1061) – на 60 (+14) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 641346, Бразилия – 571703, Индия – 433063, Мексика – 249529 и Перу – 197659. Беларусь – на 83 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индонезия – 1128, США – 1055, Бразилия – 985, Мексика – 877, Россия – 799. Беларусь – на 60 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 463855 случаев заражения коронавирусом и 3637 смертей.