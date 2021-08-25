В мире число заражений коронавирусом превысило 214,01 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 214012742 (+666818 за сутки) по данным Worldometer на 9:33 25 августа 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4465612 (+11481) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 18036790 (+55622) человек, из них 112925 (+459) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 191510340 (+559715) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 38968925 (+147619) случаями заражения, Индия – 32511370 (+51016), Бразилия – 20615008 (+31014), Россия – 6785374 (+18833) и Франция – 6649630 (+24853). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 147619, Индия – 51016, Иран – 40623, Бразилия – 31014, Великобритания – 30838. Беларусь (860) – на 65 (-8) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 648161, Бразилия – 575829, Индия – 435788, Мексика – 253526 и Перу – 197944. Беларусь – на 83 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1134, Индонезия – 1038, Бразилия – 885, Россия – 794, Индия – 737. Беларусь – на 67 (-6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 471495 случаев заражения коронавирусом и 3701 смерть.