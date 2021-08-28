В мире число заражений коронавирусом превысило 216,29 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 216229362 (+733745 за сутки) по данным Worldometer на 10:03 28 августа 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4499311 (+10467) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 18512991 (+189882) человек, из них 112867 (+177) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 193217060 (+533396) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 39540401 (+190370) случаями заражения, Индия – 32649130 (+46805), Бразилия – 20703906 (+27345), Россия – 6844049 (+19509) и Франция – 6711268 (+18249). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 190370, Индия – 46805, Великобритания – 38046, Иран – 36279, Бразилия – 27345. Беларусь (1862) – на 47 (+6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 653405, Бразилия – 578396, Индия – 437403, Мексика – 256287 и Перу – 198115. Беларусь – на 83 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1304, Мексика – 835, Россия – 798, Бразилия – 791, Индонезия – 599. Беларусь – на 58 (+7) месте.

В Беларуси официально подтверждены 476265 случаев заражения коронавирусом и 3735 смертей.