В мире число заражений коронавирусом превысило 211,58 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 211582355 (+708662 за сутки) по данным Worldometer на 10:09 20 августа 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4428230 (+10372) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 17822723 (+176747) человека, из них 109346 (+1092) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 189331402 (+521543) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 38398596 (+151108) случаями заражения, Индия – 32392506 (+34296), Бразилия – 20528099 (+33887), Россия – 6705523 (+20992) и Франция – 6579675 (+22319). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 151108, Великобритания – 37314, Индия – 34296, Бразилия – 33887, Иран – 28833. Беларусь (1738) – на 47 (+9) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 644281, Бразилия – 573658, Индия – 433998, Мексика – 251319 и Перу – 197752. Беларусь – на 83 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индонезия – 1348, США – 1059, Бразилия – 925, Мексика – 850, Россия – 785. Беларусь – на 59 (+4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 466948 случаев заражения коронавирусом и 3659 смертей.